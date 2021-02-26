Житель Читы получил 1 год условно за кражу трубы от аппаратов ИВЛ в ковидном стационаре

ЧИТА, 26 февраля. /ТАСС/. Мировой судья Ингодинского судебного района Читы приговорил к одному году лишения свободы условно 28-летнего жителя, который в октябре 2020 года украл трубу из моностационара для больных коронавирусом, из-за чего в аппаратах искусственной вентиляции легких упало давление. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

"Подсудимый, находясь в помещении ремонтируемого корпуса городской клинической больницы № 1 (с апреля 2020 года работает в режиме моностационара - прим. ТАСС), встал на подоконник окна, взял за незакрепленный конец медную трубу, оторвал ее от креплений и положил к себе в сумку, в результате чего в аппаратах искусственной вентиляции легких упало давление подачи кислорода больным с диагнозом COVID-19. После чего с места совершения преступления скрылся, похищенным распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по статье "Кража".

Аппараты, которые подают кислород на 150 коек, перестали работать вечером 19 октября 2020 года. Врачи тогда экстренно перевезли в реанимацию другого корпуса пятерых пациентов, которые нуждались в бесперебойной подаче кислорода. Никто не пострадал.