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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбудили после взрыва газа в пристройке жилого дома в Нижнем Новгороде

© Михаил Солунин/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в пристройке 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по региону.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - отметили в пресс-службе.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пристройке к 12-этажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. После этого возник пожар на площади 30 кв. м, двухэтажный пристрой обрушился. С места взрыва госпитализирован мужчина. Под завалами, по данным ГУ МЧС, находятся две женщины, с одной из них спасатели установили контакт. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.

 

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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