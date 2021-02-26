Уголовное дело возбудили после взрыва газа в пристройке жилого дома в Нижнем Новгороде

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - отметили в пресс-службе.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пристройке к 12-этажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. После этого возник пожар на площади 30 кв. м, двухэтажный пристрой обрушился. С места взрыва госпитализирован мужчина. Под завалами, по данным ГУ МЧС, находятся две женщины, с одной из них спасатели установили контакт. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления.