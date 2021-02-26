СК возбудил дело из-за перебоев с поставками льготных лекарств в Смоленской области

ТАСС. 26 февраля. Уголовное дело по статье "Халатность" возбудили в отношении чиновников департамента по здравоохранению Смоленской области из-за перебоев в поставках льготных лекарств для жителей, страдающих диабетом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Руководитель следственного управления СКР по Смоленской области дал указание возбудить уголовное дело по факту несвоевременного обеспечения жизненно важными лекарствами. Следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1 января по 25 февраля должностные лица департамента Смоленской области по здравоохранению провели закупочные процедуры не в срок, это привело в несвоевременному обеспечению болеющих диабетом, в том числе несовершеннолетних и инвалидов, льготными лекарствами.

В пресс-службе добавили, что поводом для проведения доследственной проверки и возбуждения дела стали сообщения в местных СМИ о том, что жители региона, страдающие диабетом, несвоевременно получают жизненно важные лекарства.