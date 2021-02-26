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В Ленобласти пассажирский автобус съехал в кювет

Три человека пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет в Бокситогорском районе Ленинградской области в пятницу, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили ТАСС в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"По предварительным данным, на автодороге рейсовый автобус по дороге из [деревни] Батьково в Бокситогорск не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали три человека", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что авария произошла около 08:00. Авария, по предварительной информации, произошла из-за скользкой дороги.

На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства аварии устанавливаются.

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