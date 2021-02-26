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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

© Михаил Солунин/ТАСС

На цокольном этаже девятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде 26 февраля взорвался газ.

  • Хлопок газовоздушной смеси произошел в помещении кафе.
  • Дом не был газифицирован, сообщил начальник ГУ МЧС России по области Валерий Синьков.
  • После взрыва начался пожар, площадь которого составила 30 кв. м. Также обрушилась пристройка.
  • Взрывом выбило лобовое стекло у проезжавшего мимо троллейбуса, повреждены несколько автомобилей.
  • Пострадали два человека, еще двое находятся под завалами.
  • Проводится эвакуация жильцов дома.
  • На место происшествия выехал заместитель главы города Дмитрий Сивохин.
  • По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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РоссияВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не газифицирован
Специалисты устанавливают причину взрыва
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