Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

На цокольном этаже девятиэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде 26 февраля взорвался газ.
- Хлопок газовоздушной смеси произошел в помещении кафе.
- Дом не был газифицирован, сообщил начальник ГУ МЧС России по области Валерий Синьков.
- После взрыва начался пожар, площадь которого составила 30 кв. м. Также обрушилась пристройка.
- Взрывом выбило лобовое стекло у проезжавшего мимо троллейбуса, повреждены несколько автомобилей.
- Пострадали два человека, еще двое находятся под завалами.
- Проводится эвакуация жильцов дома.
- На место происшествия выехал заместитель главы города Дмитрий Сивохин.
- По факту происшествия возбуждено уголовное дело.