Дело возбуждено по факту кражи телефона у актрисы московского театра "Современник"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело о краже iPhone у актрисы московского театра "Современник" Виктории Романенко. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, письменное заявление от Романенко в полицию поступило накануне. Она сообщила, что на Зубовском бульваре в районе дома 25 выронила свой телефон. Заметив спустя некоторое время пропажу, она вернулась, но телефона не нашла. "Сумма ущерба составила 115 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Виктория Романенко окончила в 2008 году Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, после чего дебютировала ролью Ирины в новой редакции "Трех сестер" А. П. Чехова в театре "Современник", где работает до настоящего времени. Снималась в фильмах "Проспект Обороны", "Светлана", "У вас будет ребенок".