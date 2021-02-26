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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не газифицирован

Специалисты устанавливают причину взрыва

ТАСС, 26 февраля. Жилой дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не был газифицирован, сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МЧС России по области Валерий Синьков.

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"Сейчас на месте работают газовые службы, Росгвардия, наша лаборатория, чтобы понять причину произошедшего, потому что дом не газифицирован. Говорить о том, что это чисто газ у нас нет оснований. Это все будет проверено", - сказал он.

В пресс-службе МЧС РФ в свою очередь уточнили, что площадь обрушения пристройки составила 50 кв. м.  "В целях безопасности все системы жизнеобеспечения дома отключены", - добавил собеседник агентства.

На месте завалов продолжаются поисково-спасательные работы, регулярно объявляют минуту тишины. На место направлены два кинологических расчета для поиска людей. Всего к ликвидации последствий привлечены около 130 человек и 40 единиц техники.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в пятницу в пристройке к 12-этажному кирпичному жилому дому, в которой находился суши-бар. После этого возник пожар на площади 30 кв. м, пристройка обрушилась. Под завалами находятся две женщины, с одной из них спасатели установили контакт. Одного мужчину госпитализировали. Возбуждено уголовное дело, прокуратура инициировала проверку. 

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС, спасатели эвакуировали 68 жителей дома. По словам замглавы Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина, эвакуированы жильцы двух подъездов, их разместят в пункте временного размещения в школе. "Людям предоставим горячий чай и необходимое питание. Для обследования несущих конструкций дома будут привлечены эксперты. Лишь после их заключения будет принято решение о возврате жителей в свой дом", - сообщил он.

В новость внесены изменения (11:40 мск) - добавлены подробности.

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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