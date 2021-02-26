Одного человека госпитализировали с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчину госпитализировали с места взрыва газа в пристройке к жилому дому в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

"В результате происшествия пострадал мужчина 1979 г. р. Он госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным ведомства, под завалами находятся два человека. "Одна из них женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели. Они предпринимают действия по ее извлечению. Под завалами может находиться еще одна женщина, ведутся ее поиски", - отмечают в ведомстве.

Ранее региональное следственное управление СК РФ также сообщало об одной пострадавшей. Вероятно, речь идет об обнаруженной спасателями девушке. Таким образом, всего пострадавших может быть трое.