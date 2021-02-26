Силовики не нашли в захваченном монастыре на Урале подозреваемого в убийстве

СРЕДНЕУРАЛЬСК /Свердловская область/, 26 февраля. / ТАСС/. Правоохранительные органы не нашли монаха Силуана, которого подозревают в убийстве трех человек в 1999 году, в Среднеуральском женском монастыре, который удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова). Об этом сообщил в пятницу митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в разговоре с монахинями и постояльцами обители.

"Тот человек, которого они искали - не нашли. Речь идет о монахе Силуане. Думаю, что основания для нахождения здесь у них скоро закончатся", - сказал митрополит.

В ночь на пятницу источник в правоохранительных органах сообщил об обысках и следственных мероприятиях в Среднеуральском женском монастыре. По предварительным данным адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", юристы которого представляют интересы Романова и его сторонников, правоохранительные органы искали "келейника Силуана". Позднее источник ТАСС пояснил, что силовики искали подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году Андрея Кузнецова, которым мог оказаться Силуан.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых ответил ТАСС, что в интересах следствия на данный момент воздержится от комментариев. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону и Уральского округа Росгвардии также не комментируют ситуацию.