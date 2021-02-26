В Москве задержаны семеро подпольных банкиров, "заработавших" 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали семерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, ущерб от махинаций которых составил 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила она. По предварительным данным, соучастники совершали незаконные финоперации по открытию и ведению банковских счетов юридических и физических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. По словам Волк, при помощи фиктивных договоров злоумышленники выводили средства клиентов из денежного оборота России. Они действовали в нескольких регионах, используя около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги участники группы получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 15% от общей суммы полученных средств. Нелегальный доход от противоправной деятельности, по предварительным данным, превысил 1 млрд рублей, отметила Волк.

По ее словам, сотрудниками полиции при участии Росгвардии по местам проживания задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор - 56-летняя жительница Москвы. Волк заявила, что оперативники провели 14 обысков, в ходе которых нашли банковские карты, более 50 телефонов, ключи от системы "Банк-клиент", жесткие диски, сим-карты и электронные носители информации. Кроме того, изъяты более 1 тыс. печатей различных организаций, черновые записи, документация и денежные средства в размере около 10 млн рублей, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.