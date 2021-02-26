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Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
Обновлено 

Причиной взрыва в кафе в Нижнем Новгороде могла стать неисправность газового оборудования

Источник в экстренных службах уточнил, что в связи с неисправностью могла произойти утечка газа
© Михаил Солунин/ТАСС

ТАСС, 26 февраля. Неисправность газового оборудования могла привести к взрыву в кафе в жилом доме в Нижнем Новгороде.

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Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах. 

"Пока рассматривается версия неисправности газового оборудования и произошедшей из-за этого утечки газа", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, газовое оборудование использовалось в суши-баре, предположительно, на кухне, где и произошел взрыв.

Сам дом не газифицирован, но в кафе для приготовления пищи, в том числе использовались газовые баллоны.

В новость внесены изменения (12:06 мск) - добавлены подробности.

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РоссияНижегородская областьВзрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
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