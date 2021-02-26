СМИ: в Гане при лобовом столкновении двух автобусов погибли 16 человек

ПРЕТОРИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек погибли в пятницу при лобовом столкновении двух автобусов на востоке Ганы. Об этом сообщил новостной портал MyJoy Online со ссылкой на местные власти.

Авария произошла в половину второго ночи в районе города Асафо-Акын, на месте погибли 16 человек, отметил представитель полиции. Есть раненые, они доставлены в больницу. Портал публикует фотографии с места ДТП. Оба автобуса сильно пострадали от удара.

Причиной ДТП, согласно предварительным данным, стал неосторожный обгон одним из автобусов на опасном участке скоростного шоссе. Полиция ведет расследование причин и обстоятельств ДТП.