{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пятеро вооруженных в балаклавах похитили у двух мужчин в Москве часы и деньги

Ущерб составил около 6 млн рублей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пятеро вооруженных неизвестных похитили у двоих мужчин часы и деньги на общую сумму 6 млн рублей в здании строящейся кальянной на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На проспекте Маршала Жукова, дом 59, в помещение строящейся кальянной вошли пятеро неизвестных в балаклавах и стали угрожать пистолетом двоим мужчинам. Затем злоумышленники связали им руки пластиковыми хомутами и похитили у одного из них трое наручных часов, а у другого - 1 млн 500 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Общий материальный ущерб потерпевшим составил около 6 млн рублей. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
Три человека госпитализированы после взрыва газа в Нижнем Новгороде
Двое из них не получили серьезных повреждений
Читать полностью