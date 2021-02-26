Пятеро вооруженных в балаклавах похитили у двух мужчин в Москве часы и деньги

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пятеро вооруженных неизвестных похитили у двоих мужчин часы и деньги на общую сумму 6 млн рублей в здании строящейся кальянной на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На проспекте Маршала Жукова, дом 59, в помещение строящейся кальянной вошли пятеро неизвестных в балаклавах и стали угрожать пистолетом двоим мужчинам. Затем злоумышленники связали им руки пластиковыми хомутами и похитили у одного из них трое наручных часов, а у другого - 1 млн 500 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

Общий материальный ущерб потерпевшим составил около 6 млн рублей. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).