Женщину извлекли живой из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде

ТАСС, 26 февраля. Спасатели извлекли женщину из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа. Пострадавшая жива, у нее ожоги, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Спасатели извлекли из-под завалов женщину с ожогами. Пострадавшей оказывают первую помощь на месте, в дальнейшем она будет госпитализирована в профильное медицинское учреждение", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе правительства региона по итогам первого заседания комиссии по ЧС журналистам сообщили, что около 300 человек заняты в ликвидации последствий взрыва. По словам замгубернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова, на месте также работают представители газовой службы. 12-этажный дом не газифицирован, однако рядом с ним проходит газопровод. "Принимаются меры для оценки его состояния. При этом дом не отключен от тепло- и водоснабжения", - говорится в сообщении.

Замглавы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин сообщил, что первые выводы о состоянии несущих конструкций дома будут сделаны к вечеру пятницы. "Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице", - сказал Сивохин. В настоящее время жильцов двух подъездов разместили в школе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил властям города оказать необходимую помощь пострадавшим.