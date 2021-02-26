Суд арестовал депутата гордумы Пензы от КПРФ Александра Рогожкина на 20 суток

ПЕНЗА, 26 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы назначил административный арест на 20 суток депутату городской думы от КПРФ Александру Рогожкину за повторное нарушение организации митинга или собрания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ [Рогожкину] назначено 20 суток ареста", - отметила собеседница агентства.

По словам первого секретаря пензенского горкома партии, депутата собрания представителей Пензенского района Юлиана Котовой, Рогожкину назначен арест в связи с организацией акции 23 февраля, которая не была согласована с властями города. Ранее Рогожкин привлекался к административной ответственности за нарушение организации митингов или собраний.

Рогожкин был задержан 25 февраля в спецприемнике, где он навещал своего помощника Александра Ермакова, арестованного на четверо суток. 19 февраля в Пензе был задержан руководитель фракции КПРФ в городской думе Александр Смирнов, суд арестовал его на семь суток за организацию публичного мероприятия 23 февраля без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении.