Спасатели заявили, что под завалами пристройки к дому в Нижнем Новгороде не осталось людей

ТАСС, 26 февраля. Спасатели продолжают разбор завалов после взрыва газа в пристройке к 12-этажному дому в Нижнем Новгороде.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

Людей под завалами больше нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Выяснилось, что под завалами была только одна женщина, ее уже извлекли ранее. Больше под завалами никого нет. Их разбор продолжается", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под завалами могла находиться еще одна женщина.

Как отметили в пресс-службе Приволжского исследовательского медицинского университета, у 24-летней пострадавшей, которую извлекли из-под завалов, ожоги 35% тела, ушибы и резаные раны головы. Предварительно, у нее термоингаляционная травма, в настоящее время врачи университетской клиники выполняют бронхоскопию, чтобы оценить степень поражения дыхательных путей.