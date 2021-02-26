{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК выясняет причины гибели женщины и новорожденного после домашних родов в Мытищах

В ходе проверки назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти женщины и ее новорожденной дочери

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели женщины и ее новорожденной дочери после домашних родов в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 25 февраля 38-летняя женщина без вызовы скорой помощи родила дома в ванной комнате девочку. "В последующем, в связи с ухудшением состояния она совместно с новорожденной была доставлена в реанимационное отделение больницы. Несмотря на оказанную помощь, роженица и ребенок скончались", - сообщила Врадий.

В ходе проверки назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти женщины и ее новорожденной дочери, проводятся опросы.

Теги
Россия
Жителя Тульской области приговорили к 10 годам колонии за убийство редактора газеты
Мужчина зарезал журналиста во время ссоры
Читать полностью