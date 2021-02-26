Двое пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде отправлены на амбулаторное лечение

ТАСС, 26 февраля. Двое из трех пострадавших при взрыве газа в пристройке к 12-этажному жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде отправлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде

"Из трех госпитализированных один человек после осмотра врачей был направлен на амбулаторное лечение. Его состояние не вызывает опасений у медиков. Одна женщина госпитализирована в городскую больницу № 39, ей провели КТ-обследование, провели консультации с нейрохирургами. Пострадавшая также направлена на амбулаторное наблюдение", - отметили в пресс-службе.

Еще одна пострадавшая с ожогами 35% тела была госпитализирована в университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета.