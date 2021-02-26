Суд приговорил к 12 и 9 годам колонии двух экс-следователей ФСБ, вымогавших $1 млн

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд приговорил к 12 и 9 годам колонии строгого режима бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, признав их виновными в вымогательстве биткойнов на $1 млн у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Колбова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Признать Белоусова виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Суд также постановил лишить Белоусова воинского звания "майор юстиции запаса", Колбова - звания "капитан юстиции запаса", и зачесть в срок отбытия наказания срок содержания под стражей.

Как говорится в тексте приговора, осужденные получили 4,8 биткойна (16,5 млн рублей по нынешнему курсу - прим. ТАСС).

В ноябре прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к 6 годам колонии, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В апреле 2019 года были арестованы начальник следственной группы ФСБ по делу Галумова Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. Им было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, они вымогали $1 млн в биткойнах у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и назначение условного наказания.