МВД и СК подтвердили следственные действия на территории захваченного монастыря на Урале

"На территории Среднеуральского женского монастыря сегодня действительно работали сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел свердловского гарнизона полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета. Оперуполномоченные разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

В СК добавили, что подозреваемый не найден и "мероприятия по установлению его местонахождения в настоящий момент продолжаются". "Ранее в производстве правоохранительных органов находилось уголовное дело, возбужденное в феврале 1999 года, в том числе по факту убийства трех лиц, разбоя и незаконного оборота оружия. В 2001 году по данному уголовному делу двое из троих обвиняемых были установлены и осуждены Свердловским областным судом к реальному лишению свободы, третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство", - пояснили там.

В ночь на пятницу источник в правоохранительных органах сообщил об обысках и следственных мероприятиях в Среднеуральском женском монастыре. По предварительным данным адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", юристы которого представляют интересы Романова и его сторонников, правоохранительные органы искали "келейника Силуана". Позднее источник ТАСС пояснил, что силовики искали подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году Андрея Кузнецова.