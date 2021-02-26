МВД и СК подтвердили следственные действия на территории захваченного монастыря на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. ГУ МВД по Свердловской области и региональное следственное управление СК РФ подтвердили проведение следственных мероприятий на территории Среднеуральского женского монастыря, который продолжают удерживать сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщили журналистам в пресс-службах региональных управлений.
"На территории Среднеуральского женского монастыря сегодня действительно работали сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел свердловского гарнизона полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета. Оперуполномоченные разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
В СК добавили, что подозреваемый не найден и "мероприятия по установлению его местонахождения в настоящий момент продолжаются". "Ранее в производстве правоохранительных органов находилось уголовное дело, возбужденное в феврале 1999 года, в том числе по факту убийства трех лиц, разбоя и незаконного оборота оружия. В 2001 году по данному уголовному делу двое из троих обвиняемых были установлены и осуждены Свердловским областным судом к реальному лишению свободы, третий фигурант скрылся от следствия, поэтому материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство", - пояснили там.
В ночь на пятницу источник в правоохранительных органах сообщил об обысках и следственных мероприятиях в Среднеуральском женском монастыре. По предварительным данным адвокатского бюро "Бабиков и партнеры", юристы которого представляют интересы Романова и его сторонников, правоохранительные органы искали "келейника Силуана". Позднее источник ТАСС пояснил, что силовики искали подозреваемого в убийстве трех человек в 1999 году Андрея Кузнецова.
В ходе предыдущих следственных мероприятий в обители 29 декабря 2020 года был задержан бывший схимонах Сергий (Романов). Ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Суд в Москве арестовал Романова, 25 февраля ему продлили меру пресечения до 28 мая. Также возбуждено уголовное дело по факту истязания детей в монастыре. Фигурантов в деле нет.
Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. После задержания Романова и его ареста обитель продолжают удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии.