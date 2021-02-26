Главу фирмы обвиняют в хищении 16 млн рублей при возведении домов для сирот под Курском

КУРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Директор строительной фирмы в Курской области обвиняется в хищении более 16 млн руб., выделенных на строительство домов для детей-сирот. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Мужчина, являясь директором строительной фирмы, решил завладеть бюджетными денежными средствами, выделяемыми на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Установили, что с января по апрель 2019 года директор стройфирмы заключил с региональным комитетом социального обеспечения государственные контракты на строительство домов для детей-сирот, при этом строительная фирма не имела соответствующих финансов. В итоге глава фирмы получил более 16 млн рублей из бюджета региона, которыми распорядился по своему усмотрению.