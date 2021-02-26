Обвиняемому в злоупотреблении полномочиями министру ЖКХ Башкирии назначили домашний арест

УФА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-премьеру - министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву назначили домашний арест в качестве меры пресечения по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Кировского районного суда Уфы в пятницу.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 17 суток, т. е. до 11 апреля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу", - сказано в сообщении.

В четверг Беляева задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, чиновник в период работы мэром Кумертау (с 2010 по 2019 год) утвердил акт приемки очистных сооружений, которые не были готовы к использованию, они не работают и по сей день. Ущерб бюджету превысил 95 млн рублей.

Ранее по этому же делу были задержаны министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, который в 2017 году занимал пост руководителя управления капитального строительства Башкирии, являвшегося заказчиком строительства, и его заместитель. Кучарбаев также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и находится под домашним арестом.