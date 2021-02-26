Пресс-секретарь "Машины времени" рассказал о состоянии Александра Дитковского

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. У трубача группы "Машина времени" Александра Дитковского, на которого накануне напали неизвестные в Москве, сломана лицевая кость, он готовится к операции. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь коллектива Антон Чернин со ссылкой на самого музыканта.

"У меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного. Милиция [полиция - прим. ТАСС] уже приходила и сегодня приедет еще, их ищут", - процитировал Дитковского пресс-секретарь.

По словам музыканта, нападавших было как минимум трое, они хотели отобрать деньги. "А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать", - рассказал он.

Драка произошла вечером 25 февраля на парковке возле Московского дворца молодежи. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полиция начала доследственную проверку после избиения музыканта, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.