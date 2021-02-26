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Обновлено 

Два человека погибли при обрушении грунта во время земляных работ в Нижнем Новгороде

Обстоятельства происшествия выясняются
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ТАСС, 26 февраля. Обрушение грунта произошло на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде при проведении земляных работ. По предварительным данным, в результате ЧП погибли два человека, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Государственной инспекции труда по региону.

"Комиссия Государственной инспекции труда в Нижегородской области выехала на место обрушения грунта по ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде. Согласно поступившей информации, при проведении земляных работ произошло обрушение грунта. По предварительной информации, двое погибших", - отмечается в сообщении.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

В связи с гибелью рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ повлекших по неосторожности смерть двух лиц", сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

В новость внесены изменения (17:18 мск) - добавлена информация о возбуждении уголовного дела.

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