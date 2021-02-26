Полиция задержала женщину, избившую двух детей в Подмосковье

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали женщину, которая напала на двух детей и избила их в Лосино-Петровском городском округе Московской области. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками отдела полиции по г. о. Лосино-Петровский МУ МВД России "Щелковское" Московской области в одной из социальных сетей выявлено видео, на котором женщина беспричинно нападает на двух малолетних детей и наносит им удары. Установлена и доставлена в отдел полиции 29-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении указанных противоправных деяний", - сказала Волк.

Проводится доследственная проверка, мотивы преступления устанавливаются.