СК России возбудил дело по факту повреждения памятника на могиле советских воинов в Латвии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту повреждения памятника на братской могиле советских воинов в Латвии. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В отделении по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц)", - сказала она.

По словам Петренко, в городе Екабпилсе в период с 23 по 24 февраля неизвестные повредили вблизи мемориала освободителям города и Героям Советского Союза памятник на братской могиле трех советских воинов, погибших в августе 1944 года при освобождении города от оккупационных войск нацистской Германии. При помощи специальной техники они демонтировали с постамента установленное 76-миллиметровое орудие.

В СК России считают, что мотивом преступления явилось негативное отношение вандалов к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом. "СК России и впредь будет принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом", - подчеркнула Петренко.