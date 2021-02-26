Двое жителей Ростовской области подозреваются в похищении человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей города Шахты Ростовской области, которые, по версии следствия, силой похитили человека и удерживали его несколько часов с целью получения выкупа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей (1991 и 1988 г. р.), которые подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ ("Похищение человека")", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в сентябре 2020 года подозреваемые, двигаясь на автомобиле по одной из улиц города Шахты, увидели ранее незнакомого 25-летнего мужчину, затолкали его на заднее сидение автомобиля, где удерживали несколько часов. После получения похитителями требуемых денег подозреваемые скрылись, однако на следующий день их задержали полицейские. Сейчас предполагаемые преступники находятся под стражей.