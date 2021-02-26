Дело о пожаре в ТЦ в Казани частично направят на новое апелляционное рассмотрение

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре отменил апелляционное определение Верховного суда Татарстана в отношении четырех фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Адмирал" в Казани в части оставления без изменения в отношении них приговора Кировского районного суда Казани по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уголовное дело в данной части направят на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд, сообщили ТАСС в пресс-службе кассационного суда.

11 марта 2015 года в Казани произошел пожар и обрушение здания ТЦ "Адмирал", в результате 19 человек погибли, 61 получил травмы.

"Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 26 ноября 2019 года в отношении Г. Г. Гахраманова, Г. Г. оглы Наджафова, Н. В. Каекина, Р. И. Хайруллина в части оставления без изменения в отношении указанных лиц приговора Кировского районного суда города Казани от 21 мая 2019 года по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") отменить, уголовное дело в данной части направить на новое апелляционное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей", - сказала собеседница агентства.

В мае 2019 года Кировский районный суд Казани назначил генеральному директору УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину наказание в виде лишения свободы на 9,5 года в колонии общего режима. В ноябре 2019 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана снизила ему наказание до 6 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Перед судом первой инстанции ранее также предстали генеральный директор ООО "Заря" Гусейн Гахраманов, его заместители - Гюльгусейн Наджафов и Николай Каекин, старший специалист инспекции Госстройнадзора Татарстана Галия Исаева, экс-начальник межрайонного отдела управления службы судебных приставов Жанна Алпарова, бывший судебный пристав Минзиля Сафина, рабочие Наиль и Нияз Габдулхаевы, Фирдинат Ульданов, Фанис Мухаметханов и бригадир Альберт Халиков. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, ранее судимого фигуранта - в исправительной колонии строгого режима.

"Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре [также] определил отменить приговор Кировского районного суда Казани от 21 мая 2019 года и апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 26 ноября 2019 года в части решения по гражданским искам о компенсации морального вреда. Исковые заявления потерпевших в части требований о взыскании компенсации морального вреда передать на новое судебное рассмотрение в Кировский районный суд города Казани в порядке гражданского судопроизводства в ином составе суда", - сказала собеседница агентства.