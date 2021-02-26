В детской больнице Санкт-Петербурга из-за резкого потепления протекла кровля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Протечка кровли произошла в Детской городской больнице им Н. Ф. Филатова в Санкт-Петербурге, где в том числе проходят лечение пациенты с коронавирусом. Пациентов перевели в другие отделения и устраняют последствия протечки, сообщили в пятницу в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В связи с резким потеплением и таянием снега 26.02.2021 г. в Детской городской клинической больнице № 5 им Н. Ф. Филатова произошла протечка кровли. Пострадала половина инфекционного отделения № 12, где на тот момент находилось 8 пациентов и родителей, все они были переведены в другие отделения <...>. Ведутся все необходимые мероприятия по устранению протечки", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, капитальный ремонт большей части инфекционного корпуса стационара проводился с 2014-го по 2020 год, отделение № 12 было включено в план ремонта на 2020 год, но в связи с полным перепрофилированием стационара под работу с коронавирусной инфекцией ремонт был временно отложен. "Этим объясняется повышенная температура в боксах отделения, так как в них установлены батареи центрального отопления, не имеющие возможности регулировки температуры. Выход в коридоры пациентов был ограничен ради их безопасности в связи с затоплением, а также в связи с неопределенным ковид-статусом пациентов", - пояснили в комитете.

По данным городского комитета по благоустройству, с 20 по 23 февраля в Петербурге выпала почти месячная норма осадков. Объем снежного покрова составил 20 млн кубометров. В период снегопада с 15 по 23 февраля в городе толщина снежного покрова увеличилась более чем на 40 см.

По данным синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в течение суток составит 2-4 градуса тепла. Ожидается дождь, местами с мокрым снегом.