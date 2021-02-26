Суд в Курске приговорил женщину к 1,5 года колонии после избиения сына в такси

КУРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил 32-летнюю жительницу региона к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима после избиения своего ребенка в такси. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

Видео, снятое в Курске в ходе поездки в такси, получило распространение в соцсетях в сентябре 2020 года. На записи женщина нецензурно оскорбляет 11-летнего ребенка, наносит удары и высказывает угрозы в его адрес из-за забытых в школе документов. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Один год и шесть месяцев колонии общего режима, осуждена по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего") с применением статьи 64 ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление"). Взяли ее под стражу в зале суда", - сказала собеседница агентства.

В январе 2021 года суд лишил 32-летнюю жительницу региона родительских прав. По версии следствия, женщина с 2016 года, используя малозначительные поводы, применяла насилие к своему старшему сыну, в том числе наносила побои. У нее также есть второй ребенок в возрасте полутора лет.