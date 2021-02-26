Экс-глава регионального отделения Белгазпромбанка получил три года тюрьмы

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Суд Октябрьского района Могилева назначил три года колонии общего режима бывшему директору Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Сергею Кармызову. Об этом в пятницу сообщило агентство БелТА.

Действия Кармызова квалифицированы по ч. 2 ст. 426 Уголовного Кодекса Белоруссии ("превышение должностных полномочий, повлекших причинение ущерба в крупном размере"). "Приговор - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кармызову также назначен штраф. Кроме того, ему запрещено пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных работ.

Ранее сообщалось, что Кармызов входил в инициативную группу экс-главы ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико, который выдвигался на президентский пост в 2020 году. Он был задержан 12 июня после обысков в "Белгазпромбанке" и частных компаниях. Исходя из материалов дела, еще в должности заместителя директора Могилевской областной дирекции ОАО "Белгазпромбанк" Кармызов спланировал и организовал выдачу кредита на подставное лицо, за что получил денежное вознаграждение в размере 10% от суммы выданного кредита. Свою вину он признал частично.

Эксперты связывают дело в отношении Сергея Кармызова с Бабарико, который был задержан также в июне прошлого года и помещен в СИЗО КГБ. Бабарико инкриминированы получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Верховный суд Белоруссии начал рассматривать дело Белгазпромбанка 17 февраля, рассмотрение дела отложено до 9 марта.