Суд продлил до начала апреля арест обвиняемым в коррупции генералам МВД

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил арест еще на 1 месяц экс-заместителям начальника следственного департамента МВД РФ Александру Краковскому и Александру Бирюкову, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым проходят по делу о злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Расследование уголовного дела в отношении офицеров закончено, вину они не признают. "Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения обвиняемым на три месяца, до 1 апреля 2021 года", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Уголовное дело в отношении двух замначальника следственного департамента МВД и следователя по особо важным делам Александра Брянцева было возбуждено по материалам Главного управления собственной безопасности министерства. Дело возбудил председатель СК РФ Александр Бастрыкин 1 апреля прошлого года, уже на следующий день фигурантов задержали сотрудники ФСБ и допросили. После этого им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия), а 3 апреля Басманный суд Москвы арестовал их на 2 месяца. Последний раз мера пресечения офицерам была продлена до начала марта.

По данным следствия, (уволенные из МВД по отрицательным мотивам - прим. ТАСС) Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Защита бизнесмена настаивала на отсутствии сговора между Худояном и полицейскими. Дело в отношении Худояна повторно слушается в Коптевском суде Москвы.