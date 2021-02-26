На севере Москвы произошел пожар

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в квартире на севере столицы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В квартирном пожаре по адресу: Смольная улица, 51к1, найден один погибший. Еще один человек был спасен, но умер в карете скорой помощи", - рассказал собеседник агентства.

Пожар начался из-за вспышки спиртовых отложений от самогонного аппарата. Площадь составила 2 кв. м.

В новость внесена правка (22:16 мск) - уточняется информация в третьем абзаце, верно - спиртовых.