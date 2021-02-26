СМИ: в пригороде Парижа неизвестные застрелили 15-летнего подростка

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Двое неизвестных застрелили 15-летнего подростка в пригороде Парижа, после чего на скутере скрылись с места преступления. Об этом сообщил в пятницу телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

Нападение произошло в пятницу около 17:00 по парижскому времени (19:00 мск) в коммуне Бонди (департамент Сен-Сен-Дени). Никакой другой информации не приводится. Правоохранители ведут поиски преступников. Судебная полиция Сен-Сен-Дени начала расследование по факту убийства подростка.

Это не первый подобный инцидент за последнюю неделю в регионе Иль-де-Франс. В понедельник в коммуне Сен-Широн (департамент Эссон) произошла массовая драка представителей молодежных группировок. В ходе столкновений от ножевого ранения погибла 14-летняя девочка, которая, по данным СМИ, пыталась разнять дерущихся. В рамках расследования были задержаны шесть подростков в возрасте от 13 до 16 лет, их считают участниками этой потасовки. Спустя меньше суток в коммуне Буасси-Сен-Антуан, также расположенной в Эссоне, произошли столкновения с участием 60 человек, в ходе которых погиб еще один подросток.

В связи с напряженной обстановкой глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить наряды полиции в департаменте. Он признал, что в последнее время подобные стычки между группировками участились по всему региону.