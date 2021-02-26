{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мужчина пытался покончить с собой у телецентра Останкино в Москве

Как сообщил источник в правоохранительных органах, пострадавшего госпитализировали с ожогами

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Росгвардейцы спасли мужчину, который пытался покончить с собой около телецентра Останкино в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Недалеко от останкинского телецентра мужчина попытался совершить суицид. Его спасли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Пострадавшего госпитализировали с ожогами", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В пресс-службе Росгвардии ТАСС сообщили, что первыми на помощь молодому человеку подоспели патрулировавшие район на машине сотрудники. К ним присоединились охраняющие телецентр сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они же и вызвали скорую помощь.

Теги
Россия
СМИ: в пригороде Парижа неизвестные застрелили 15-летнего подростка
Судебная полиция Сен-Сен-Дени начала расследование по факту убийства
Читать полностью