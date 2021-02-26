Мужчина пытался покончить с собой у телецентра Останкино в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Росгвардейцы спасли мужчину, который пытался покончить с собой около телецентра Останкино в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Недалеко от останкинского телецентра мужчина попытался совершить суицид. Его спасли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Пострадавшего госпитализировали с ожогами", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В пресс-службе Росгвардии ТАСС сообщили, что первыми на помощь молодому человеку подоспели патрулировавшие район на машине сотрудники. К ним присоединились охраняющие телецентр сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они же и вызвали скорую помощь.