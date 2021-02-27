{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следствие по делу о заказчиках убийства Немцова продлили до мая

Адвокат Вадим Прохоров, представляющий дочь Немцова, отметил, что по делу об убийстве осуждены только исполнители, низшее звено преступления, а среднее и высшее звенья остались безнаказанными

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу о заказчиках убийства Бориса Немцова продлено до конца мая, но о своих действиях оно потерпевших не извещает. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Прохоров, представляющий дочь Немцова Жанну.

"Мы получили уведомление о продлении следствия по делу о заказчиках убийства до конца мая. Но ни о каких действиях следствия нам не известно, хотя о назначении, скажем, экспертиз оно должно информировать потерпевших", - сказал Прохоров.

Адвокат заявил, что по делу об убийстве Немцова осуждены только исполнители, низшее звено преступления, а среднее и высшее звенья остались безнаказанными. Адвокат также сообщил, что, по его сведениям, осужденные соучастники преступления отбывают наказание в различных исправительных учреждениях.

"С убийства Немцова прошло 6 лет, но заказчики и организаторы преступления до сих пор не установлены и не наказаны", - заключил Прохоров.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Взрыв газа в доме в Нижнем Новгороде
Общее число пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде составило пять человек
В местной гостинице разместили 20 семей
Читать полностью