Следствие по делу о заказчиках убийства Немцова продлили до мая

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу о заказчиках убийства Бориса Немцова продлено до конца мая, но о своих действиях оно потерпевших не извещает. Об этом ТАСС сообщил адвокат Вадим Прохоров, представляющий дочь Немцова Жанну.

"Мы получили уведомление о продлении следствия по делу о заказчиках убийства до конца мая. Но ни о каких действиях следствия нам не известно, хотя о назначении, скажем, экспертиз оно должно информировать потерпевших", - сказал Прохоров.

Адвокат заявил, что по делу об убийстве Немцова осуждены только исполнители, низшее звено преступления, а среднее и высшее звенья остались безнаказанными. Адвокат также сообщил, что, по его сведениям, осужденные соучастники преступления отбывают наказание в различных исправительных учреждениях.

"С убийства Немцова прошло 6 лет, но заказчики и организаторы преступления до сих пор не установлены и не наказаны", - заключил Прохоров.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.