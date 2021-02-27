В Хабаровске задержали самого богатого в России депутата Дмитрия Пашова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Хабаровске депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова во время его командировки. Точная причина задержания пока официально не разглашается, сообщил в субботу ТАСС источник в региональном парламенте.

"Задержали. Сейчас всякое предполагают по поводу предъявленного обвинения, но официально никто ничего не знает", - рассказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, Пашова задержали по старому делу, срок которого уже истек. Речь идет о видео, в котором один из друзей депутата вытаскивает из реки краснокнижную рыбу, но сам Пашов к ней даже не прикасался. Однако затем сахалинскому парламентарию было предъявлено обвинение по делам его товарища, известного бизнесмена Олега Кана, именуемого "крабовым королем" и обвиняемого в организации убийства предпринимателя.

Дмитрий Пашов родился 9 августа 1967 года в городе Артеме Приморского края. С сентября 2017 года занимает пост депутата Сахалинской областной думы. Помимо этого является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области (АРСО), владельцем рыбодобывающей компании "Монерон". Forbes в 2020 году признал Пашова самым богатым человеком среди всех чиновников и депутатов России. Официальный доход парламентария в 2019 году составил 6,2 млрд рублей. Пашов женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.