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В Хабаровске задержали самого богатого в России депутата Дмитрия Пашова

Источник ТАСС пока не располагает информацией о причине задержания депутата. При этом Telegram-канал Mash сообщил, что причиной стало старое дело, срок которого уже истек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Хабаровске депутата Сахалинской областной думы Дмитрия Пашова во время его командировки. Точная причина задержания пока официально не разглашается, сообщил в субботу ТАСС источник в региональном парламенте.

"Задержали. Сейчас всякое предполагают по поводу предъявленного обвинения, но официально никто ничего не знает", - рассказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, Пашова задержали по старому делу, срок которого уже истек. Речь идет о видео, в котором один из друзей депутата вытаскивает из реки краснокнижную рыбу, но сам Пашов к ней даже не прикасался. Однако затем сахалинскому парламентарию было предъявлено обвинение по делам его товарища, известного бизнесмена Олега Кана, именуемого "крабовым королем" и обвиняемого в организации убийства предпринимателя.

Дмитрий Пашов родился 9 августа 1967 года в городе Артеме Приморского края. С сентября 2017 года занимает пост депутата Сахалинской областной думы. Помимо этого является председателем правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области (АРСО), владельцем рыбодобывающей компании "Монерон". Forbes в 2020 году признал Пашова самым богатым человеком среди всех чиновников и депутатов России. Официальный доход парламентария в 2019 году составил 6,2 млрд рублей. Пашов женат, воспитывает дочь и двоих сыновей.

Теги
РоссияХабаровский крайСахалинская область
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