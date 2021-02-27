Уголовное дело возбудили в Амурской области из-за схода с рельсов грузовых вагонов

ТАСС, 27 февраля. Следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов в Амурской области 25 вагонов с углем. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Сход вагонов произошел 18 февраля в Сковородинском районе Амурской области. Сначала МЧС сообщало только о 13 вагонах. Пострадавших и угрозы экологии не было.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта")", - рассказали в управлении.

По уточненной информации следователей, в тот день с рельсов сошли не 13, а 25 вагонов с углем. Они следовали в составе грузового поезда, 22 из них в последующем опрокинулись. В результате железнодорожного происшествия повреждено свыше 200 м путей, вагоны, контактные опоры. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.