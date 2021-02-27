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Полиция возбудила два уголовных дела из-за нападения на музыканта "Машины времени"

По данным источника в правоохранительных органах, ведется розыск подозреваемых

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Московская полиция возбудила два уголовных дела, в том числе о побоях, после нападения на музыканта группы "Машина времени" Александра Дитковского и его товарища. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером в четверг, нападавших было около пяти. Они ходили по парковке и просили у людей милостыню. Вместе с музыкантом пострадал его товарищ, находившийся с ним в машине.

"По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и 116 ("Побои") УК РФ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские ведут розыск подозреваемых в нападении.

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