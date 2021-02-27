В Петербурге разыскивают неизвестных, потушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Полиция разыскивает двух неизвестных, которые в ночь на 26 февраля забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело, сообщили в субботу в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Сотрудники полиции установили, что около 00:06 двое неизвестных снегом затушили Вечный огонь и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронений")", - говорится в сообщении.

Информация о том, что на Марсовом поле не горит Вечный огонь и ощущается сильный запах газа, поступила в полицию 26 февраля в 00:54 мск. Горение огня было восстановлено.