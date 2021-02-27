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В Петербурге пассажирка автобуса выстрелила в пенсионерку

Пострадавшую доставили в больницу с ранением щеки в состоянии средней степени тяжести

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Конфликт с участием двух женщин со стрельбой произошел в пятницу в автобусе в Санкт-Петербурге. В результате инцидента пенсионерка госпитализирована с ранением щеки в состоянии средней степени тяжести, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку. В результате инцидента потерпевшая доставлена в медицинское учреждение с касательным ранением щеки в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликт между двумя пассажирками автобуса произошел 26 февраля в Невском районе у станции метро "Дыбенко".

Злоумышленница задержана и доставлена в отдел полиции. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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