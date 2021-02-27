Жительницу Дагестана подозревают в продаже младенца

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Дагестана, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребенка. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК России по региону.

"Следственным управлением Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы города Махачкалы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре прошлого года подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тыс. рублей ребенка, которого она планировала родить в феврале 2021 года. Женщина согласилась, но позже засомневалась и сообщила об этом в правоохранительные органы.

26 февраля 2021 года после состоявшейся сделки с условным покупателем сотрудники управления уголовного розыска МВД республики задержали подозреваемую. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.