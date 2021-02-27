СМИ: в Нигерии освободили студентов и сотрудников колледжа, захваченного бандитами

ПРЕТОРИЯ, 27 февраля. /ТАСС/. Группа студентов и сотрудников нигерийского государственного колледжа в городе Кагара освобождена в субботу в результате переговоров властей с захватившими их на минувшей неделе бандитами. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post.

Освобожденные в ближайшие часы должны прибыть в город Минна - административный центр штата Нигер, отмечает издание.

Вооруженные бандиты напали 17 февраля на спальный корпус колледжа и захватили 41 человека, включая 27 студентов. Власти вступили в переговоры с похитителями, сейчас все захваченные освобождены. Неизвестно, был ли за студентов и сотрудников заплачен выкуп.

Между тем власти соседнего штата Замфара продолжают вести поиски 317 учениц, которые были похищены 26 февраля из государственной средней школы-интерната для девочек в городе Джангебе. После этого похищения губернатор штата распорядился немедленно закрыть на его территории все школы-интернаты.