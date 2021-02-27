В Калининграде взяли под стражу трех сотрудников транспортной полиции по делу о наркотиках

КАЛИНИНГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Три сотрудника Западного линейного управления МВД РФ на транспорте взяты под стражу в Калининграде по уголовному делу о сбыте наркотиков и превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в субботу на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось о задержании по этому делу заместителя начальника и оперативного сотрудника отдела контроля за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте. Им предъявлены обвинения по пунктам "б", "г", ч. 4 ст. 228.1, п. "в", ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору" и "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). По решению суда они помещены под стражу, уточнили ТАСС в ведомстве.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность еще одного оперуполномоченного ОКОН Западного ЛУ МВД России на транспорте к совершению вышеуказанного преступления <...> Вчера Центральным районным судом города Калининграда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - указано на сайте.

По версии следствия, сотрудники ОКОН в январе 2020 года решили искусственно завысить количество выявленных ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Они создали искусственные условия, провоцирующие граждан. Полицейские привлекли гражданина, который по их поручению попросил знакомого совместно приобрести запрещенные вещества. После спровоцированного приобретения запрещенных веществ полицейские задержали гражданина, против него было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ.

Как сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ РФ, заместитель начальника и оперуполномоченный ОКОН Западного ЛУ УТ МВД России по СЗФО, которые были задержаны ранее, с применением шантажа принудили несовершеннолетнего к даче заведомо ложных показаний в качестве свидетеля по этому уголовному делу. Против них также возбуждено дело по ч. 2 ст. 309 УК РФ ("Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показания либо к неправильному переводу").