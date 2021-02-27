Леди Гаге вернули похищенных собак

"Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно воссоединились с представителями Леди Гаги", - говорится в публикации полиции в Twitter . Как указано в сообщении, собак передала женщина, чья личность не раскрывается из соображений безопасности. Также полиция не раскрыла, где именно женщина нашла питомцев Леди Гаги.

ТАСС, 27 февраля. Леди Гаге вернули двух французских бульдогов, похищенных раннее неизвестным в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Ранее певица заявила, что готова выплатить денежное вознаграждение за возвращение собак. "Моих любимых собак Коджи и Густава украли в Голливуде (район Лос-Анджелеса - прим. ТАСС) два дня назад <...> Я выплачу $500 тыс. за их безопасное возвращение", - написала она в Instagram.

О том, заплатили ли обещанное денежное вознагражение, полиция не сообщила.

Отмечается, что помощник певицы, пострадавший во время похищения собак, находится в стабильном состоянии. Полиция обещает продолжить расследование инцидента.

25 февраля газета LA Times сообщила, что собаки были украдены во время выгула с помощником певицы. Неизвестный выстрелил в него из пистолета и увез на белом автомобиле двух французских бульдогов. Третьему щенку удалось убежать, позднее его нашел телохранитель певицы.