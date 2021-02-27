Подозреваемого в избиении заключенного ИК-1 Ярославля поместили под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сотруднику местной исправительной колонии № 1 (ИК-1) Александру Семенову, подозреваемому в избиении заключенного. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ярославского областного суда.

"[Ему] избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания", - проинформировали в пресс-службе.

Следственный комитет после публикации видеозаписей с избиениями в ИК-1 возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие направило в суд ходатайство об избрании Семенову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнила ТАСС адвокат Ирина Бирюкова, представляющая интересы потерпевшего, Семенов не отстранен от службы. Он не признает, что совершил противоправные действия.

"Новая газета" 23 февраля опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом). На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии. Имя одного из заключенных не называлось, второй - гражданин Грузии Важа Бочоришвили. По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.