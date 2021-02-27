В пригороде Парижа взяли под стражу двух подозреваемых в убийстве подростка

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Французские правоохранительные органы взяли под стражу двух подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка в коммуне Бонди, расположенной в департаменте Сен-Сен-Дени (пригород Парижа). Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV.

По его информации, двое подозреваемых, которым 19 и 27 лет, сами явились в отделение полиции в пятницу, где были взяты под стражу по факту умышленного убийства.

Нападение произошло в пятницу около 17:00 по парижскому времени (19:00 мск). По данным правоохранительных органов, 15-летний подросток находился в компании своих друзей в соседнем доме, когда один из злоумышленников выстрелил ему в грудь и скрылся на скутере. От полученного ранения подросток умер.

Это не первый подобный инцидент за последнюю неделю в парижском регионе Иль-де-Франс. В понедельник в коммуне Сен-Широн (департамент Эссон) произошла массовая драка представителей молодежных группировок. В ходе столкновений от ножевого ранения погибла 14-летняя девочка, которая, по данным СМИ, пыталась разнять дерущихся. В рамках расследования были задержаны шесть подростков в возрасте от 13 до 16 лет, их считают участниками этой потасовки. Спустя меньше суток в коммуне Буасси-Сен-Антуан, также расположенной в Эссоне, произошли столкновения с участием 60 человек, в ходе которых погиб еще один подросток.

В связи с напряженной обстановкой глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился усилить наряды полиции в департаменте. Он признал, что в последнее время подобные стычки между группировками участились по всему парижскому региону.