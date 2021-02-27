Умер фигурант дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник по воспитательной части колонии №1 (ИК-1) Ярославля Иван Калашников, обвиняемый в избиении заключенного Евгения Макарова в ИК-1, умер. Об этом ТАСС сообщила адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

Шесть самых громких дел против сотрудников колоний ФСИН

Угрозы и насилие над заключенными. Шесть самых громких дел против сотрудников колоний ФСИН

"Калашников умер, дело в отношении него прекращено", - сказала собеседница агентства.

Калашников имел онкозаболевание. Ранее рассмотрение дела в отношении Калашникова суд приостанавливал до его выздоровления. Калашников находился под подпиской о невыезде.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела. Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил Ефремову наказание до 3,5 года колонии.

19 ноября 2020 года суд оправдал бывшего врио начальника ярославской ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Кроме того, 11 фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Ярославский областной суд 3 марта рассмотрит дело с представлением прокурора и апелляционными жалобами на приговор.