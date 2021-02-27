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Дело об избиении заключенного в ярославской колонии

Умер фигурант дела о пытках заключенного Евгения Макарова в ИК-1 Ярославля

У бывшего начальника по воспитательной части колонии Ивана Калашникова было онкологическое заболевание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник по воспитательной части колонии №1 (ИК-1) Ярославля Иван Калашников, обвиняемый в избиении заключенного Евгения Макарова в ИК-1, умер. Об этом ТАСС сообщила адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

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"Калашников умер, дело в отношении него прекращено", - сказала собеседница агентства.

Калашников имел онкозаболевание. Ранее рассмотрение дела в отношении Калашникова суд приостанавливал до его выздоровления. Калашников находился под подпиской о невыезде.

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Евгения Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходили 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В январе 2020 года Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела. Сергей Ефремов получил четыре года колонии. Ярославский областной суд 1 декабря 2020 года снизил Ефремову наказание до 3,5 года колонии.

19 ноября 2020 года суд оправдал бывшего врио начальника ярославской ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Кроме того, 11 фигурантов дела, бывшие сотрудники ФСИН, получили реальные сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Ярославский областной суд 3 марта рассмотрит дело с представлением прокурора и апелляционными жалобами на приговор.

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