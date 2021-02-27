В больнице на Украине произошел взрыв

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Взрыв произошел в черновицкой Городской больнице №1. Об этом в субботу сообщила заместитель главы Черновицкой областной администрации Наталия Гусак.

"В Городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие", - написала она на своей странице в Facebook. По словам Гусак, сейчас происходит эвакуация пациентов в другие медицинские учреждения.

Причиной ЧП стало возгорание кислородной трубы. В результате один человек погиб, уточнила субботу Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) на своем официальном сайте. "В палате на втором этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 [Черновцов] произошло возгорание кислородной трубы - хлопок. Вследствие данного события погиб один человек и пострадал один человек", - говорится в сообщении. В ГСЧС добавили, что пожар в больнице ликвидирован.

По информации ведомства, 20 пациентов медицинского учреждения эвакуированы.

Происшествие в Городской клинической больнице №1 Черновцов, которая занимается лечением пациентов с коронавирусом, произошло около 13:00 (14:00 мск).