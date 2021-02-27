Источник: Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный доставлен во Владимирскую область, где будет отбывать наказание в исправительной колонии номер 2 в городе Покров. Это подтвердил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Ранее о том, что Навальный будет отбывать наказание в Покрове, сообщило издание "Ярновости".

"По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, находится ли уже Навальный в колонии.

При этом директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом в РФ) Иван Жданов написал в своем Twitter, что "точной информации о нахождении Навального в организации нет". Однако, по его словам, Навального отправили "в жесткую колонию, где даже не работает ФСИН-письмо". "В любом случае, надеюсь, ему не придется сидеть весь срок. Достаточно скоро мы расскажем о наших планах по борьбе за его освобождение", - заключил Жданов.

Ранее предположение о том, что Навального отправят для отбытия наказания именно в ИК-2 в Покрове высказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. "Я давно это предполагала, логично предположить, что его направили туда. Там строго соблюдается режим, ранее ее [колонию] "опробовали" на [оппозиционере Константине] Котове и [националисте Дмитрии] Демушкине, которые там отбывали наказание. Это колония общего режима, и она ближе всех к Москве. Так что это идеальный вариант в данном случае",- сказала правозащитница, отметив, что пока не располагает точной информации о доставке Навального в эту колонию.

Перед этим директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что Навальный этапирован в колонию. Он не стал уточнять, в какую именно. Родственников и адвокатов Навального уведомят, в какую колонию он доставлен. Глава ФСИН добавил также, что он будет содержаться в нормальных условиях и никакой угрозы его жизни и здоровью нет.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.